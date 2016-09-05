У кировских газовиков появился собственный гимн

Премьера клипа состоялась на торжественном мероприятии, посвященном их профессиональному празднику.

Во второе воскресенье сентября в России отмечается День нефтяной и газовой промышленности. 2 сентября в актовом зале первомайского теруправления города Кирова собрались сотрудники АО «Газпром газораспределение Киров», чтобы в преддверии профессионального праздника подвести итоги работы и наградить передовиков производства.

«Топливно-энергетический комплекс — это основа благосостояния страны, — считает депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. — От его эффективной работы зависят развитие экономики и темпы освоения новых территорий. С помощью газификации решаются острые социальные вопросы — в дома людей приходит тепло и уют».

Согласен с ним и глава города Кирова Владимир Быков. «Уже давно нами выявлена закономерность: в микрорайоне появляется газ — территория бурно развивается, — отметил Владимир Васильевич. — За примером далеко ходить не надо: как только в Заречье пришло голубое топливо, оно начало активно застраиваться. Значит, нам нужно строить новые детские садики, школы, спортплощадки».

По словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Киров» Николая Улько, сегодня в организации с полной самоотдачей работают все 1500 сотрудников. «Каждый из вас на своих рабочих местах с большой ответственностью выполняет свою нелегкую работу, благодаря которой в домах жителей нашего региона каждый день расцветают голубые «цветы», — подчеркнул генеральный директор.

Высокие гости поблагодарили газовиков за достойный труд, и пожелали им крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе. Настоящим сюрпризом для всех собравшихся стала презентация гимна кировских газовиков. На мероприятии прошла премьера клипа, в съемках которого приняли участие сотрудники АО «Газпром газораспределение. Киров».

Припев «Никого не подвели ни разу, Утром, вечером и днем, Все кругом говорят: «Дай газу!», Говорят, а мы даем!», судя по громким аплодисментам, очень понравился залу.

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