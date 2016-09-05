Юные волгоградцы получили призы за рисунки и стихи о железной дороге

Более 30 волгоградских школьников стали победителями и призерами конкурса по безопасному поведению на железнодорожном транспорте.

В Волгоградском регионе Приволжской железной дороги 30 волгоградским школьникам - победителям и призерам творческого конкурса «Правила безопасного поведения на железнодорожных путях и объектах железнодорожного транспорта» были торжественно вручены дипломы и подарки.

Конкурс проводился в мае 2016 года по двум номинациям: «Литературное произведение» и «Изобразительное искусство» в рамках профилактической акции «Внимание – дети!», целью которой стало предупреждение случаев детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

В нем приняли участие более 100 учеников из Волгограда, Волжского, Петров Вала, Фролово, Суровикино и поселка Лог.

На основе конкурсных работ на вокзалах станций Волгоград-1, Волжский, Котельниково были открыты выставки «Железная дорога – зона повышенной опасности!».