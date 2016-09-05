Граждане России бьют рекорды по продолжительности работы

В июле текущего года экономическая активность жителей России побила рекорд начала 1990-х годов.

Эксперты полагают, что данный показатель объясняется демографией и тем, что люди откладывают выход на пенсию. Как сообщает Банк России, ссылаясь на обзор "О чем говорят тренды", уровень экономической активности россиян в середине лета впервые превысил 70%, выше этого значения он поднимался лишь по итогам 1992 года.

Отмечается также, что число занятых и безработных увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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