Забота о детях-аутистах в Петербурге

На сегодняшний день воспитание ребенка-аутиста, в основном, - забота семьи, и это в корне не верно. Ведь аутизм, прежде всего, - это отсутствие социального взаимодействия и общения.

Данный вопрос сегодня решается на различных уровнях. Так, в Петербурге в этом учебном году на базе школы №755 в Василеостровском районе, создан первый в нашей стране Региональный центр аутизма.

В генетике заболевания и медицинских аспектах нам сложно разобраться, но то, что мы можем сделать для этих детей, - мы обязаны.

Проблема в том, что у детей-аутистов основные слабые места в социальном плане - это ограниченность интересов и монотонность поведения.

Организаторы центра работают над комплексом мероприятий, включающих в себя поиск индивидуального подхода к каждому ребенку. Это может быть: учеба, спорт, посильные настольные игры, элементы привлечения к общественно-полезному труду, занятия по воспитанию заботы о животных.

Отдельным важным элементом процесса излечения является общение со сверстниками.

Обучение в центре будет проходить под чутким медицинским контролем.

Надеемся, что это только первый центр и он не станет единственным в городе.

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