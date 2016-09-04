Синоптики: Москву и Смоленск зальет дождями

«Оранжевый» уровень угрозы – предпоследний из опасных. И это оправдано: синоптики предупреждают о сильных ливнях, которые нынешней ночью и в понедельник обрушатся на столицу, Подмосковье и Смоленскую область.

Сотрудники Гидрометцентра Российской Федерации распространили сообщение о том, что в Москве и Московской области объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды в связи с ожидаемыми сильными дождями. Синоптики предупреждают о вероятности стихийных бедствий и материальном ущербе.

Аналогичное предупреждение на 5 сентября действует и в Смоленской области.

По данным метеослужб, 5 сентября в Москве и области в течении дня может выпасть до 16 миллиметров осадков – это четверть сентябрьской нормы (65 миллиметров)! Дожди прекратятся лишь во вторник.