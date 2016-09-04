Россиянам запрещают удалять личную информацию из интернета

В этом году в России вступил в силу закон, который разрешает подать прошение на удаление дискредитирующих данных о пользователе в Сети. Как показывает практика, большинство этих запросов отклоняют.

Причем при получении отказа от поисковика удалять информацию пользователь может обратиться в суд. Но все это оказалось малоэффективным. Как отмечает глава Центра интернет-технологий Сергей Гребенников, из-за того, что поисковики не чувствуют доверия к информации, которую просят удалить, пользователи получают отказы. Google и Яндекс просто не успевают и фактически не могут проверить сведения на достоверность.

На данный момент легче всего удалить из системы сведения о судимости. В качестве доказательства, необходимо просто предоставить соответствующую справку.

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