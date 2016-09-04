Жители города Отрадное (Кировский район Ленинградской области) случайно обнаружили на участке своего дома бутылку с письмами от выпускников местной школы. Послания написаны 45 лет назад, но отлично сохранились.

Жители Отрадного готовы передать реликвию авторам, передает портал baltika.fm. Фотографию своей находки жители разместили в соцсетях, надеясь, что авторы этих писем откликнутся. Послания сделаны 25 мая 1971 года.

«Милые девчата. Хочу, чтобы вы всегда оставались такими же прекрасными, милыми, восхитительными и добрыми. До самых последних дней вашей долгой жизни будьте такими же, какие вы сейчас», - написано на одном из листков.

Выпускники 1976 года дали клятву - прочитать это послание через пять лет, но, похоже, клятва осталась невыполненной.