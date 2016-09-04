Новый правительственный портал поможет россиянам найти работу

Правительство недавно запустило новый веб-портал "Работа в России". Теперь каждый гражданин может легко и быстро получить информацию о самых актуальных и нужных ему вакансиях, а также зарегистрироваться в базе.

Ресурс имеет простой интерфейс с большим количеством фильтров, упрощающих поиск необходимой работы: регион, профессия, город, район, опыт работы и тому подобное. Можно найти нужную компанию и посмотреть существующие на данный момент вакансии, в частности есть определенная категория вакансий для незащищенных групп общества.

Можно ознакомиться также со статистикой экономического развития рынка труда в той или иной области РФ.

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