Против замминистра предпринимательства заведено уголовное дело

В отношении Павла Ануфриева, занимавшего пост заместителя министра предпринимательства и торговли Кировской области, заведено уголовное дело. Ануфриев подозревается в хищении выделенных на развитие малого и среднего бизнеса крупных денежных сумм.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что Ануфриев при содействии своей знакомой перевел более миллиона рублей якобы в целях разработки и реализации программы по развитию предпринимательства. Эта сумма впоследствии была им присвоена.

Ануфриев был задержан. Он полностью признал свою вину и начал давать показания.

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