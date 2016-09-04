Мужчина с несколькими судимостями незаконно работал в школе

Организованная кировской прокуратурой проверка выявила более четырех тысяч нарушений в учебных учреждениях. Так, в одну из школ был принят на работу мужчина, имевший восемь судимостей, в том числе за убийство.

Сотрудники правопорядка выяснили, что мужчина работал по фальшивым документам без подписания трудового договора. Руководство школы не запрашивало у него при приеме на работу справку об отсутствии судимости. Мужчина был уволен по требованию сотрудников прокуратуры.

Это не единственное нарушение, выявленное в ходе проверки. Также были установлены нарушения санитарных норм и норм антитеррористической безопасности, а также правил эксплуатации школьных автобусов и перевозки детей.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня