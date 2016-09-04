Роспотребнадзор предостерег россиян в связи со вспышкой кишечных заболеваний в Хельсинки

Роспотребнадзор информирует граждан России о вспышке острой кишечной инфекции, зафиксированной в ряде финских городов, в том числе Хельсинки. Наблюдается уже свыше двухсот случаев заболевания, из них большая часть приходится на столицу Финляндии.

У всех пострадавших наблюдаются одинаковые симптомы - расстройство желудка, рвота, головные боли. Предполагается, что заболевание передается посредством употребления листьев салата рукола, не отвечающих требованиям пищевой безопасности. Роспотребнадзор обращает внимание россиян на ситуацию и просит учитывать ее во время поездок.

Специалисты Финляндии уже проводят ряд профилактических мероприятий.

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