C завтрашнего дня начнутся выплаты пострадавшим из-за паводков в Приморье

Во вторник, 5 сентября, в Приморье начнутся выплаты за потерю имущества из-за паводков.

Поручение организовать начало первоочередных выплат в размере 10 тысяч рублей отдал сегодня губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Согласно данным РИА "Новости", возмещать ущерб власти будут за подтопленные дачные участки. Отмечается также, что за потерянное домовое имущество сумма компенсации достигнет 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее власти Приморья сообщили о том, что общий ущерб, нанесенный Приморскому краю наводнением из-за ливневых дождей, превысил 1 млрд рублей.

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