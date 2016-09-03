В США оштрафовали двухлетнюю девочку

Двухлетняя жительница Вашингтона получила уведомление о необходимости выплатить штраф в сумме 75 долларов за то, что завалила мусором весь переулок. Мама девочки связалась в полицией: ошибки нет.

Двухлетняя дочь Терезы Уэстовер теперь обязана выплатить штраф. Департамент общественных работ Вашингтона настаивает, что штраф должен быть выплачен, не взирая на возраст провинившейся.

Малышка виновата только в том, что на одном из листочков в мусоре, который разбирали, изучая его происхождение, работники ЖКХ прочли ее имя! Только на этом основании и был выписан штраф, сообщает газета The Washington Post.