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"Ростелеком" готов осенью запустить проект "умный дом"

3 сентября 2016, 20:40 [ «АН-Владивосток» ]

"Ростелеком" готов осенью запустить проект "умный дом"
pixabay.com

Управлять тепло- и водоснабжением, мониторить безопасность своего жилища на расстоянии с помощью телефона – все это уже близкая реальность, которую готов презентовать "Ростелеком" осенью текущего года.

О проекте "умный дом" журналистам рассказал в рамках Восточного экономического форума президент оператора "Ростелеком" Сергей Калугин. Калугин сообщил, что "умный дом" - собственная разработка оператора. Система основана на датчиках, которые отвечают за мониторинг безопасности, теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, - и всем этим можно управлять с помощью интеллектуальной платформы дистанционно. Калугин подчеркнул, что данный проект в силу специфики всегда привязан к какой-то определенной территории, передает ТАСС.

 

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