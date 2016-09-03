Недавно в своем Instagram и.о. главы Чеченской республики опубликовал видео с мотопробега по Грозному в составе байкерского клуба "Ночные волки". При этом мотокортеж неоднократно пересекает сплошную линию.

В своей публикации Кадыров сетует, что редко удаётся найти время для подобных поездок.

Представитель "Ночных волков" Альви Мутаев сообщил, что байкерам приходилось ехать в объезд разбитых участков дорог, сообщает "Говорит Москва". При этом он отметил, что мотоциклисты двигались в сопровождении полиции.

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