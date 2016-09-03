Германский замок из песка 14-метровой высоты не вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Замки на песке могут принести успех, особенно если эти замки высотой в 14 метров, как скульптура из песка в немецком Дуйсбурге, которая не вошла в Книгу рекордов Гиннеса, хоть и была построена с этой целью.

Замок строили 18 человек из 10 стран, - почти библейский сюжет. На строительство понадобилось столько времени, что можно было бы и настоящую крепость отстроить: три недели! За это время активисты-строители перенесли более двух тонн песка.

Участники проекта хотели побить мировой рекорд Гиннеса, установленный в 2015 году в Майами, когда 14-метровый замок возвели из 1,8 тонн песка.

В случае с германским песочным замком придирчивая комиссия Книги рекордов Гиннеса обнаружила в скульптуре остатки строительных лесов, а это противоречит правилам, поэтому рекорд не был засчитан.