Именем старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в ходе выполнения операции, была названа одна из улиц Грозного, ранее улица Авиационная. Об этом сообщил мэр города Грозный.

Решение о переименовании ранее принял Рамазан Кадыров, временно исполняющий обязанности главы Чечни.

Напомним, старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время выполнения боевой операции, целью которой было нанесение ударов с воздуха по расположенным в Сирии позициям террористов запрещенной в России группировки “Исламское государство”.

Ранее сообщалось, что одна из улиц в итальянском городе также может получить имя погибшего героя.

Читайте также:

Курдские ополченцы передали России тело погибшего в Сирии офицера