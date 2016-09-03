Вице-премьер заверил, что единовременные выплаты не окажут влияния на цены

Единовременные выплаты пенсионерам не окажут влияния на скорость инфляции в стране. Такое мнение выразил Аркадий Дворкович, занимающий пост вице-премьера РФ.

По мнению Дворковича, значение будет иметь общая ситуация в экономике, но эффект от произведенных выплат смажется на общем фоне, поэтому не окажет существенного влияния на скорость инфляции.

Ранее Центробанк сообщил, что выплаты пенсионерам могут существенно ускорить инфляцию в стране. Согласно мнению экспертов, цены вырастут примерно на о,2 процента.

Решение о замене индексации пенсий выплатой было принято правительством в конце августа. Пенсионеры, в том числе и работающие, в январе 2017 года получат по пять тысяч рублей.

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