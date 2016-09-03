У московской школы, где работал спавший с ученицами педагог, собрался митинг в поддержку руководства

У столичной школы, получившей широкую известность из-за секс-скандала с одним из учителей, собрался стихийный митинг. Около сотни людей пришли выразить протест против увольнения директора.

Среди собравшихся не только родители учащихся, но и недавние выпускники, в том числе и из класса, где преподавал уличенный в отношениях с ученицами учитель истории.

Скандал разгорелся после публикации в соцсети Facebook сообщения журналиста Екатерины Кронгауз, узнавшей о том, что в течение последних шестнадцати лет учитель рисования регулярно спал со своими ученицами. Как заявила Кронгауз, все это время руководство школы знало о происходящем, но скрывало и не принимало никаких мер.

После широкой огласки, которую получило случившееся, часть учительского состава, в том числе и директор, приняли решение об увольнении.

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