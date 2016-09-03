ОПК создала систему, способную перехватывать управление беспилотниками

Новую разработку представила Объединенная приборостроительная корпорация, которая создала комплекс, способный перехватывать управление беспилотными летательными аппаратами, показывая, где находится оператор.

Уникальные возможности появились в рамках борьбы с беспилотниками, сообщили представители ОПК, которая является подразделением государственной корпорации «Ростех».

Новая система позволяет не только обнаружить беспилотник, перехватить его управление, но и определить то место, в котором находится оператор, управляющий данным летательным аппаратом. Система позволяет создавать ложное навигационное поле, которое может уводить беспилотник и перехватывать управление им, заявляют в Объединённой приборостроительной корпорации.

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