Дачникам упростят доступ к водным скважинам

Новое постановление, разработанное для российских дачников, позволит им проще и дешевле получить лицензии на пользование водными скважинами. Такое поручение правительству дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

До 1 октября будет внесен на обсуждение документ, который позволит упростить процесс получения лицензирования, чтобы дачники могли пользоваться подземными водами. Инициатива возникла после того, как одна из дачниц посетовала на проверку садоводческих товариществ на наличие подобных разрешительных документов, сообщает rg.ru. А процесс получения лицензии на данный момент является не только дорогим, но и очень долгим. В связи с этим будет разработано постановление, которое позволит получить лицензию быстрее и дешевле.

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