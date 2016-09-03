Улюкаев: решение о заморозке пенсионных накоплений пока не принято

Алексей Улюкаев, глава Минэкономразвития, пролил свет на вопрос о заморозке накопительной части пенсии. Пока, по словам министра экономического развития, никаких окончательных решений этого вопроса не принято.

Глава Министерства экономического развития не считает, что граждане могут забыть об обязательной накопительной части пенсии, которая, как было объявлено, будет заморожена. По словам Алексея Улюкаева, этот вопрос еще не решен. Он только обсуждается, так как в предложениях, которые предоставило Министерство финансов, не учитывался трансферт Пенсионному фонду на эту величину, поэтому его должны заменить средства из накопительной системы пенсии.

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