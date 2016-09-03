Знаменитый бал в Зимнем дворце теперь можно увидеть в цвете

Эпоха Дома Романовых продолжает вызывать огромный интерес. Это и понятно: столько загадок, столько истинных русских характеров, удивительных фактов из семейной жизни и взаимоотношений.

Мы много знаем об этом периоде из художественных произведений, исторических эссе, мемуарной литературы, личных воспоминаний членов семьи. Вглядываясь в эту историю мы представляли себе образ их жизни: как они одевались, как разговаривали и, наконец, как отдыхали и проводили свое свободное время.

А время у них было предостаточно. Поэтому балы в Петербурге были один пышнее другого. Проводились они в лучших домах столицы. Среди этих развлечений выделяется знаменитый бал в Зимнем дворце, который проходил в 1903 году, а свою известность приобрел тем, что все члены царской семьи и приглашенные гости были одеты в русские национальные наряды.

Об этом бале очень много упоминаний и достаточно подробных описаний, но увидеть все это в цвете хотя бы на фотографиях решилась фото-художница Ольга Ширнина. Идея может показаться простой - раскрасить фотокарточки, сохранившиеся в архивах и у частных лиц с использованием компьютерной техники. Однако такой ювелирной точности в изображении не только костюмов, но и изысканных драгоценностей и регалий, сумела Ольга Ширнина, за что ей и поклон.

Фотографии выложены в социальной сети «Flickr» и теперь каждый может оценить и полюбоваться этим балом в цвете.

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