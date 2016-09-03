Флэшмоб в Instagram: женщины выступают за отказ от бюстгальтеров

Необычная акция охватила социальную сеть Instagram. Женщины из многих стран мира, в том числе и России, выступили за отказ от ношения бюстгальтера и выложили в сеть свои фотографии в одежде без соответствующего предмета гардероба. Флэшмоб получил название “No bra, no problem” (“Нет лифчика – нет проблем”).

Отправной точкой акции стал инцидент, произошедший в одной из американских школ. Семнадцатилетняя девушка пришла на учебу без бюстгальтера под одеждой и получила за это выговор от руководства школы после того, как на нее пожаловался преподаватель-мужчина. Произошедшее возмутило других школьниц. Вскоре около трехсот из них явились на учебу без бюстгальтера.

Как заявляют участницы акции, ношение этого предмета одежды - личный выбор женщины, влиять на который общество не имеет права.

Читайте также:

На дорогах в Казани полуголые девушки просили футболку или деньги



Другие новости по теме «Общество»