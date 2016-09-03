Минздрав считает, что введение акцизов на сладкие напитки хорошо скажется на здоровье россиян

Минздрав поддержал введение акцизов на напитки, содержащие сахар. По мнению Вероники Скворцовой, занимающей должность министра здравоохранения РФ, такие меры положительным образом скажутся на здоровье граждан.

По мнению Скворцовой, введение налога позволит решить проблему ожирения и сахарного диабета у жителей РФ, в первую очередь у детей. Скворцова довавила. что существует исследование, доказывающее прямую зависимость между введением акцизов и поступлением в организм лишних калорий.

Ранее Министерство финансов внесло предложение с 2017 года ввести акциз на сахаросодержащие напитки. По расчетам Минфина, это позволит получить около 80 миллиардов рублей в бюджет страны при акцизе пять рублей за литр.

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