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Счетная палата пересчитала дореволюционное жалованье в современных рублях

3 сентября 2016, 07:37 [ «АН-онлайн» ]

Счетная палата пересчитала дореволюционное жалованье в современных рублях
Фото:pixabay.com

Российская Счетная палата сопоставила величину заработка граждан Российской империи конца 19 - начала 20 века с современными зарплатами рабочих тех же профессий.

Так, было установлено, что дворник зарабатывал 18 рублей, это около 27 тысяч рублей в пересчете на современные деньги. Жалование участкового составляло 50 рублей, то есть порядка 75 тысяч, если считать в современных рублях. Учитель зарабатывал 85 рублей (около 13 тысяч рублей), чиновник - 62 рубля (более 90 тысяч рублей). Полковник же получал 325 рублей (почти 500 тысяч рублей)

Однако при этом коммунальные услуги и цены на продукты тоже были выше, чем сейчас. Среднестатистическая семья тратила порядка 25 рублей в месяц на продукты, это более 30 тысяч рублей, отопление тоже обходилось недешево - 3-5 рублей ежемесячно, то есть 5-7 тысяч в современных рублях. На освещение тратилось 1-2 рубля (около полутора тысяч).

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