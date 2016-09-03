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Глава Минтруда России пообещал повышение зарплат бюджетникам в 2017 году

3 сентября 2016, 07:08 [ «АН-онлайн» ]

Глава Минтруда России пообещал повышение зарплат бюджетникам в 2017 году
фото:globallookpress.com

Максим Топилин, глава Министерства труда РФ, порадовал всех сотрудников бюджетных учреждений предстоящим повышением заработной платы, которое состоится в следующем году в соответствии с указом.

 О том, что будет повышение зарплат бюджетникам, Максим Топилин сказал вполне определенно. Но глава Минтруда признался, что деньги на будущее повышение пока не выделены. Тем не менее, Топилин подчеркнул, что Министерство труда располагает всеми расчетами для того, чтобы произвести повышение заработной платы для работников бюджетной сферы, поэтому указ будет точно выполнен. Достаточно определить те объемы финансов, которые будут распределены.

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