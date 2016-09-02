Первый российский чартер приземлился в Анталье после отмены ограничений на полеты

Турецкий город-курорт Анталия принял первый за девять месяцев чартерный авиарейс из России. Самолёт компании Royal Flight из Шереметьево в 19:55 благополучно приземлился с 309 россиянами на борту.

Никаких ограничений для российских чартеров не установлено. Сотрудники аэропорта встречали долгожданных северных гостей с цветами и ленточками в расцветках нашего и турецкого флагов, а внутри терминала – с напитками и легкими закусками.

Поприветствовать туристов прибыли замглавы губернатора Антальи Сердар Джевхероглу, чиновники аэропорта и представители турагентств, организовавших вылет. Многие россияне не ожидали столь радушного приёма, но на этом сюрпризы не кончились: транспорт до отелей обеспечили каждому.



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