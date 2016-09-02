Москалькова осудила приговор матерям Беслана

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает неправильным вынесенный приговор матерям школьников, погибших в Беслане во время теракта в 2004 году, недовольным результатами расследования.

На встрече со студентами Москалькова выразила мнение, что «у нас достаточно моральных рычагов, чтобы вести диалог, высказать свою позицию, общественное отторжение тех людей, которые дают волю эмоциям через такие недозволенные действия в отношении главы государства». Она отметила, что всем семьям государство оказало помощь и немало сделано для предотвращения подобных терактов.

Напомним, на днях на траурное шествие в память о погибших несколько женщин вышли в майках с надписями против президента Путина и потребовали завершить следствие по преступлению 12-летней давности. Видео попало в интернет и привлекло внимание правоохранительных органов. Всем шестерым задержанным Правобережный районный суд Северной Осетии назначил выплату штрафов в размере 500 рублей, а также дополнительно двоим штрафы по 20 тысяч рублей и остальным – общественные работы.

Срок давности для привлечения виновных в Бесланской трагедии к уголовной ответственности истёк два года назад. Не дождавшись результатов следствия, участники событий подали жалобы в Страсбургский суд по правам человека.

Читайте также:

В Беслане матери и вдовы погибших заложников пойдут под суд за акцию на панихиде



См. другие новости дня