Жителям Крыма не грозит заморозка пенсий

На днях вице-премьер Ольга Голодец сообщила россиянам об очередной заморозке накопительной части пенсии, которая будет продлена на ближайшие три года, а в будущем, возможно, и вовсе отменена.

Однако заморозка пенсий не грозит жителям Крыма, которые тоже стали полноценными россиянами. Как объяснила зам управляющего отделением Пенсионного фонда России по Крыму Людмила Пупышева, «когда Крым и Севастополь вошли в состав РФ, действие этой нормы было приостановлено, и крымчане не успели ею воспользоваться», цитирует чиновницу «Крыминформ». Это случилось как раз в 2014 году, когда в России объявили мораторий на формирование пенсионных накоплений. Так что жители полуострова, как и все россияне, не смогут воспользоваться программой накопительных пенсий, по меньшей мере, еще год.





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