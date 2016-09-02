На Дальнем Востоке нашли косаток-мутантов

На Дальнем Востоке в северо-западной части Тихого океана ученые нашли как минимум пять белых косаток. Такое количество этих особей свидетельствует о том, что инбридинг среди косаток принял опасный размах.

Об открытии сообщается в журнале Aquatic Mammals, а коротко о нем пишет The Independent.

Нормальная особь этого животного имеет черно-белый окрас. А белые особи, которых раньше видели ученые, всегда были одинокими и неразвитыми. Считается, что белоснежный окрас ассоциируется с наследственными заболеваниями, а его носители обычно умирают молодыми.

"Пять или даже восемь белых хищников в одном только районе российских вод Тихого океана — это однозначно указывает на проблему инбридинга (близкородственного спаривания)", — отметил Эрих Хойт, сотрудник проекта "Косатки российского Дальнего Востока".