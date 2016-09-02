Как прошел День знаний в стране

Учебный год начался по-разному. Где-то все прошло как обычно, в некоторых же школах не обошлось и без курьезных историй и даже криминала.

Мысль о том, что 1 сентября лучше не дарить учителям цветы, а вместо этого использовать деньги на что-то полезное, витает в воздухе уже давно. В Ухте дети и их родители решили помочь родной школе – проносили учителям конвертики вместо цветов. Удалось собрать почти 50 тыс. рублей на оборудование актового зала. Все остались довольны. В Кемерове же из-за цветов разгорелся скандал. В соцсети попал снимок мусорного бака возле школы. По сообщению автора фото, там оказалось три мешка подаренных детьми цветов. Некрасивый поступок педагогов возмутил родителей. Учителя же возмутились в ответ и заявили, что выбрасывали только оберточную бумагу и поломанные цветы.

В Тюмени с Днем знаний учащихся коррекционной школы пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка. «Дети, у которых по умолчанию с пониманием праздников плохо, основательно запутались», – прокомментировали в соцсетях очевидцы необычной линейки и добавили, что это напомнило дурдом.

В Коми внимание местных жителей привлекли вот такие ученицы. Кто-то предположил, что это сейчас такая школьная форма.









Потрудились в первый учебный день – надо основательно подкрепиться. В ростовском «Макдоналдсе» к вечеру подчистую закончилась еда. Остался только кофе. Посетители решили, что все съели голодные школьники.

Немало детей в этот день попало под колеса машин. Причем, многие школьники в роковой момент переходили дорогу по пешеходному переходу. Также подростки поступали в больницы страны с отравлениями алкоголем.

В Омске школьник приехал на линейку за рулем автомобиля, захватив с собой одноклассников. Подростку 17 лет – естественно, водительских прав у него нет. Парень рассказал, что купил транспортное средство на собственные деньги.

Тем временем детям и учителям в прифронтовых школах Украины не нужны были ни цветы, ни алкоголь, ни машины, ни линейки – они молились лишь о том, чтобы в этот день не стреляли. А главная подготовка к празднику заключалась в оборудовании убежищ.

В Беслане в этот день было совсем другое 1 сентября. Во время панихиды по погибшим в теракте 2004 года несколько женщин, потерявших в тот день близких, сняли куртки и под ними оказались футболки с обвинениями в адрес Путина. Участницы акции требуют расследования трагедии. Женщин задержали и приговорили к общественным работам и штрафам.

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