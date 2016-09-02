"СтопХам" не будет ликвидирован судом

«СтопХам» вернётся. Верховный суд РФ удовлетворил апеляцию представителей движения о неправомерности решения Мосгорсуда по иску Министерства юстиции о ликвидации организации из-за непредоставления отчетов.

Движение получило скандальную известность после массы жалоб и столкновений с водителями неправильно паркуемых автомобилей. К примеру, широкую огласку получила драка активиста-стопхамовца с Алексеем Немовым – олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике - произошедшая в феврале. Однако иск Минюста касался чисто юридической формальности: с 2013 года «СтопХам» не предоставляло регулярных финансовых отчётов о своей деятельности. При том, что руководитель движения Дмитрий Чугунов заявил в суде о подпитке организации из федерального бюджета. «Мы получили президентский грант», - похвастался он.

Причиной отмены решения о ликвидации движения тоже оказалась формальность: истец сумел доказать, что не был своевременно извещен о предстоящем судебном заседании.

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