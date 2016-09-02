Русская медная компания помогла родителям первоклассников собрать детей в школу









Более 750 ребятишек из Челябинской и Свердловской области отправились в 1 класс с подарками от Русской медной компании. Детям подарили яркие ранцы с канцелярскими принадлежностями, папки для учебников и тетрадей, книги и энциклопедии, а также тысячи других мелочей, которые обязательно пригодятся им в школе. Всего на эти цели было потрачено более полутора миллионов рублей.









Отметим, что такой традиции в этом году исполнилось уже 10 лет. Изначально акция была только в Карабаше, но с годами к ней присоединились и другие территории Урала, где есть предприятия РМК. А в этом году впервые РМК заказала индивидуальный дизайн школьных ранцев, которые были сделаны по всем рекомендациям врачей. Широкие лямки, ноская ткань и световая полоса, которая реагирует на движение и звук, очень порадовали как самих первоклашек, так и их родителей.