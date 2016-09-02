Песков пробежал на острове Русский пять километров в честь тигров и леопардов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума на острове Русский принял участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Дмитрий Песков преодолел в ходе забега 5 километров. Согласно данным ТАСС, одним из первых к финишу также пришел глава Минприроды РФ Сергей Донской, который пробежал 2 километра. По словам пресс-секретаря российского лидера, каждый, кто достиг финиша - победил себя. Он отметил, что данное мероприятие является единением вокруг благотворительных идей по программе сохранения тигра и леопарда и подтверждением важности здорового образа жизни.

Интересно, что всем участникам забега презентовали медали с изображение отпечатков лап тигра и леопарда.

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