Исполнение так называемого «закона Яровой» Минпромторг решил доверить Национальному центру информатизации (НЦИ) – это одна из структур «Ростеха», а сама корпорация предложила задействовать деньги ПФ.

Об иниицативе задействовать деньги ПФ России заявил газете «Ведомости» представитель Минпромторга, есть и соответствующее письмо врио гендиректора «Ростеха».

НЦИ сможет создать распределенную систему центров обработки данных, считают в министерстве торговли. Единый оператор позволит сэкономить за счет унификации технических решений, вместо того чтобы самостоятельно инвестировать в системы хранения данных.

В сумме эти отчисления составят за пять лет приблизительно 95–105 миллиардов рублей (3 - 4 миллиарда в год для крупного оператора связи).

Чтобы профинансировать создание единого оператора хранения данных, «Ростех» предлагает привлечь инвестиции, а чтобы эти инвестиции еще и принесли прибыль Пенсионному фонду, решено для этого использовать его деньги, точнее, деньги из пенсионных накоплений.

Нынешнее законодательство России позволяет вкладывать пенсионные деньги даже в сравнительно рискованные активы, а вложения в финансовые инструменты единого оператора хранения данных будут очень надежными, считают специалисты.

Напомним, что в пакете антитеррористических поправок, внесенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, сказано, что операторы связи с лета 2018 года должны в течение полугода хранить все данные своих клиентов.