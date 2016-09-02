Из подтопленного села в Приморье эвакуировали двух беременных женщин

Утром в пятницу, 2 сентября, вертолет с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским на борту эвакуировал из подтопленного населенного пункта двух женщин на последнем сроке беременности.

Из Ленино в родильный дом Чугуевки доставили беременных местных женщин, передает ТАСС данные пресс-службы администрации края. Рано утром сегодня Миклушевский совершал облет сел, которые из-за непогоды оказались отрезанными от транспортного сообщения. В селе Ленино местные жители обратились к властям с просьбой эвакуировать будущих матерей из аварийного района.

Напомним, тайфун под названием "Лайонрок" обрушился на Приморье после ливневых дождей 29-31 августа.



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