Глава России Владимир Путин высказался о пересмотре итогов Второй мировой войны, отметив, что в данном контексте следует затрагивать не тему Калининграда, а вопрос о восточных землях Германии и Польши.

Путин отметил, что если кто-то хочет открыть дискуссию по пересмотру итогов Второй мировой войны, то следует обсуждать именно Германию, Львов, который являлся частью Польши, Венгрию и Румынию, передает агентство Блумберг. Российский лидер, однако, заметил, что это может открыть "ящик Пандоры", с которым придется долго и упорно работать.

По мнению Путина, если кто-то хочет вплотную заняться данным вопросом, то ему надо "взять в руки флаг" и приступить к этому немедленно, однако сперва подумать о последствиях.

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