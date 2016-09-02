На юге Сахалина откроется верфь по производству рыболовецких судов

На проходящем в настоящее время Втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано соглашение о реализации проекта по созданию производства сборных рыболовецких судов в порту Невельска на Сахалине.

Ориентировочная стоимость проекта - 1,87 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области" Сергей Хоточкин.

По соглашению в порту Невельска будет налажено производство сборки морских судов - среднетоннажных - до 12 судов, малотоннажных - до 16 единиц в год. Производство планируется запустить в 2018 году.

Отмечается, что у проекта уже есть проблемы: инвесторы надеялись на льготы и преференции по программе «Свободный порт», но пока данный режим в зоне Невельска не действует.

Форум ВЭФ завершится 3 сентября, в нем участвуют около 2,4 тыс. человек, в том числе делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.