В Петербурге жильцы дома два года платили за ремонт несуществующего лифта

В Кировском районе Петербурга жильцы одного из домов два года платили за ремонт лифта, которого не существует.

В прокуратору обратился с жалобой житель дома номер 62 на проспекте маршала Жукова. По обращению мужчины в дом нагрянули с проверкой, в ходе которой выяснилось, что никакого лифта нет, и, более того, не должно было быть - он не предполагался с момента постройки дома.

Также прокуратуре удалось выяснить, что в региональной программе капитального ремонта сведения о лифте были, но их оттуда убрали постановлением правительства от 30 июня. Но, несмотря на это, жители продолжали платить за ремонт несуществующего лифта.