Хакеры обнаружили в почте кандидата-коммуниста связь между Навальным и Рашкиным

Хакеры, взломавшие почту кандидата-коммуниста по Москве, заподозрили кандидата и главу столичной КПРФ в «черном пиаре» против единороссов. Также они обнаружили связи коммунистов с Алексеем Навальным, сообщает "Центр политического анализа".

Предвыборная кампания вступает в финальную стадию. Именно в этот период в ход идут разного рода сомнительные избирательные технологии, которые в простречии обычно именуют «черным пиаром». В большинстве регионов партии и кандидаты заключают соглашения за чистые и честные выборы, но поток контрагитации, причем довольно жесткого плана это не особо снижает. Даже несмотря на то, что антиагитация, то есть тот самый «черный пиар», была запрещена законом еще в 2006 году.

Это объяснимо: у некоторых кандидатов велико искушение работать не на повышение собственной узнаваемости и рейтинга, а на их снижение у лидеров предвыборной гонки. Смысл в том, чтобы избиратель ни в коем случае не проголосовал за фаворита и тогда он гарантированно проголосует против него — то есть за главного соперника.

На страже стоят полиция и ЦИК — буквально на днях глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила журналистам, что в Пермском крае задержаны распространители газеты с агитацией против «Единой России». И все же борьба эффективна не до конца — ведь найти заказчиков такой агитации практически невозможно. Как и доказать, что заказчик — именно тот, кому выгодна агитация против конкретного кандидата или конкретной партии. Впрочем, уже сам факт обнародования «черных"методов ведения кампании уже является некоторой гарантией — избиратель будет вооружен информацией, а значит его будет труднее обмануть.

Еще один пример такого рода нечестной конкуренции в рамках — объявление, которое опубликовано на сайте Infotrader. Хакеры утверждают, что взломали почту одного из кандидатов партии КПРФ по Москве Игоря Сагенбаева. Он баллотируется по 202-му одномандатному округу, где основным фаворитом эксперты называют единоросса Дмитрия Саблина. И вот в этом округе еще с мая распространяется газета «Время покажет», основным содержанием которой является «чернуха» против Саблина.









В почте, которую, как утверждается, вскрыли хакеры, обнаружилась переписка кандидата-коммуниста с рядом его контрагентов. Согласно выложенным на Infotrader скрин-шотам, Сагенбаев с середины апреля начал согласование и редактуру текстов газеты, договорился о печати тиража в 270 тысяч экземпляров с издательством «Граница», советуется с «товарищами по партии» относительно содержания.

Содержание, кстати, если верить выложенной на Infotrader переписке, кандидат-коммунист запросил в Фонде борьбы с коррупцией у Алексея Навального еще в начале апреля. Согласно переписке, Сагенбаев напомнил Навальному, что помогал тому в ходе кампании по выборам мэра Москвы в 2013 году, и попросил «наработки по Саблину». На что Навальный якобы ответил, что «Саблин — дурной человек и его нужно мочить», переадресовав письмо одному из своих сотрудников. Было ли дальнейшее продуктивное сотрудничество — определенно сказать сложно, но то, что Навальный действительно публиковал против Саблина набор материалов еще в 2014–2015 годах — точно факт.

Когда газета была практически сделана, если судить по выложенной переписке, Игорь Сагенбаев запросил одобрения и у главы московского горкома КПРФ, видного члена компартии Валерия Рашкина. «Жестко, но нормально. Главное, чтобы не заподозрили, иначе будет скандал», — вроде бы среагировал Валерий Рашкин на письмо Сагенбаева.









Обращение к Валерию Рашкину логично, ведь именно он курирует кампанию КПРФ по Москве и агитационные материалы против конкурентов с ним необходимо согласовать на предмет «не перегнули ли палку». Из опубликованной переписки можно сделать вывод, что Валерия Рашкина вполне устроила информация, которую Сагенбаев, получается, достал у людей Навального. Интересный круг общения для зампреда ЦК КПРФ.

Дальше с газетой идет чисто техническая работа — договориться с распространителями, разнести газету по округу, обсудить все детали. В конце концов, когда санкция на распространение получена, информация от «попутчиков» по борьбе получена, остальное — это исполнительские мелочи. Правда, на хакеров не рассчитывали. А ведь «старшие товарищи» правильно предупреждали — «главное, чтобы не заподозрили». Игоря Сагенбаева — заподозрили и вышел скандал.

При этом получается, что как только доходит до дела, то методы информационных наездов Алексея Навального вполне годятся и для казалось бы «системных» коммунистов. И даже, что удивительно, кандидаты от КПРФ и куратор коммунистов по Москве вполне готовы на такой противоестественный союз.

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