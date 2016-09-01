Ольга Васильева – как Шойгу для Минобрнауки

Декан Высшей школы телевидения МГУ, известный политолог и журналист Виталий Третьяков прокомментировал «Аргументам недели» назначение нового министра образования.

По мнению Третьякова, отставка Ливанова – это предвыборный шаг. «Несмотря на все рапорты об успехе реформы образования и науки, недовольство, причём на 90% справедливое, положением в этой сфере среди учителей, родителей, преподавателей вузов, учёных, громадное. А это – десятки миллионов избирателей», – поясняет он.

При этом политолог убежден, что все равно это положительный шаг, пусть в данный момент и мотивированный политически. Третьяков объясняет назначение Васильевой так: «Зачем вообще Ливанов был поставлен на этот пост? По той же причине, что и Сердюков в своё время на пост министра обороны. Путин долго ждал, что армия сама себя реформирует, но этого так и не случилось. И тогда сделали министром обороны человека, абсолютно некомпетентного в этой сфере и не страдающего никаким пиететом перед генералами и армейскими традициями. Сердюков – это терминатор, который должен был разломать всё в прежних Вооружённых силах – и плохое, и хорошее. Но прежде всего – сложившуюся косную систему. И когда Сердюков эту задачу выполнил, Путин назначил министром обороны Сергея Шойгу, который и стал возрождать хорошее старое, одновременно строя хорошее новое. Я говорил знакомым академикам: Ливанова вам назначили для того же. Путин долго ждал, что РАН сама себя реформирует (а там было что реформировать). Не дождался. Тогда и на пост министра образования и науки он тоже назначил терминатора. Теперь нужда в разрушительной миссии Ливанова отпала. Станет ли Ольга Васильева в образовании и науке тем, кем Сергей Шойгу стал в Министерстве обороны? Посмотрим. Я слышал о ней очень хорошие отзывы как о специалисте в той сфере науки, которой она занималась, – в религиоведении. Ну а как она проявит себя в руководстве системой образования и науки – будет видно уже к концу этого года. Надеюсь, что моя гипотеза о Васильевой – как Шойгу для Минобрнауки – верна».

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