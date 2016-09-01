Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил, что Роскомнадзор должен немедленно разобраться "с подонками из Google" из-за рекламы "неподобающего содержания", которая всплыла во время просмотра на YouTube детских мультфильмов про свинку Пеппу.

Милонов написал в Facebook обращение, подкрепив его скриншотом с экрана компьютера, на котором и видна пресловутая реклама.

Милонова возмутило, что во время просмотра мультика Google рекламирует средство от импотенции.

Впрочем, к заявлениям Милонова давно не относятся серьёзно - в комментариях депутату напомнили, что контекстная реклама основывается на запросах пользователя, и в шутку посоветовали ему обратить внимание на то, что ищет в интернете жена.