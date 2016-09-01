Аналитики проверили народные приметы на правдивость

Аналитики "Яндекса" проверили приметы, связанные с погодой, на "сбываемость".

О результатах исследования сообщается в пресс-релизе корпорации, опубликованном в четверг, 1 сентября.

Специалистам пришлось рассмотреть 188 случаев (статистика по 12 датам в 16 городах, собранная за период с 1979 по 2014 год, минус четыре случая, по которым не удалось набрать достаточно данных). В результате проведенного анализа стало ясно, что только в 75 случаях "сбываемость" превысила 50 процентов.

А вот примет, которые сбываются в определенном городе с частотой 70% или выше, оказалось всего шесть. Самым достоверным погодным предсказанием оказалась примета "дождливый Самсон" в Санкт-Петербурге (она гласит, что дождь 10 июля - к дождливому лету). Эта примета работает в 91% случаев.