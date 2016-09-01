Как проходил расстрел заключенных под Орлом

11 сентября 1941 г. в Медведевском лесу под Орлом были расстреляны 157 заключённых местной тюрьмы – Орловского централа. «Аргументы недели» знакомят читателей с деталями того дня, многим не известными.

Сама процедура расстрела выглядела так. Приговорённых приводили в специально выделенное помещение при тюрьме. Забивали в рот кляп («вкладывали кляп» – как через много лет деликатно выразился один из тех, кто это делал), заматывали поверху тряпкой. На машинах – в лес. Там уже был готов ров. Росшие на месте казни молодые деревца вырыли с корнем, после расстрела посадили обратно. Никаких следов! Непосредственно расстреливал Демьян Семенихин – член «команды палачей» знаменитого ныне коменданта Лубянки Блохина. Семенихин прибыл из Москвы как спецуполномоченный комиссариата (НКВД) с секретным распоряжением Ульриха о расстреле. Непосредственно в самой акции сотрудники тюрьмы не участвовали, в помощь Семенихину привлекли местных энкавэдэшников, они потом вспоминали, как тот стоял на пригорке в хромовых сапогах, поигрывая пистолетом. Приговорённых быстро по одному подводили ко рву, и он стрелял в затылок – точно и профессионально, так, чтобы мёртвое тело падало как раз в намеченное место. Заслуженный был товарищ, в отставку ушёл полковником и орденов за «исполнительскую работу» имел целый иконостас, редко у какого фронтовика столько увидишь.

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