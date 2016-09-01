Почему так просто раздавить региональных журналистов

В России почти ничего не известно о беспрецедентном давлении на журналистов в провинции. Они становятся жертвами заказных убийств, избиений, шантажа, уголовного преследования. И очень часто за этим произволом угадываются близкие к местным властям фигуры. Юрист Андрей Воробьев, автор книги «Опровержения в СМИ» пояснил «Аргументам недели», почему так происходит.

– Сегодня в регионах сохранилось больше печатных СМИ, чем в столицах, где люди предпочитают черпать новости из Интернета, – говорит юрист Андрей Воробьёв, автор книги «Опровержения в СМИ». – Казалось бы, региональные газеты раздавить несложно. Нередко их учредителями выступают близкие к власти люди. Сформировано невиданной жёсткости ограничительное законодательство, которым, к счастью, сами чиновники пока не научились пользоваться. Наконец, газету стало легко отлучить от розничной продажи и рекламы. Или предложить независимому изданию с годовым бюджетом в миллион рублей 10-миллионный контракт на освещение деятельности областного руководства. Если уж ничто не помогает, можно прицепиться к какой-нибудь ерунде и затаскать газету по судам, которые не всегда идеально независимы.

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