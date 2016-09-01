Татьяна Улитина советует школьникам налегать на физику

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ Татьяна Улитина подчеркивает, что сегодня востребовано техническое образование. И физику стоит держать в приоритете. «Конечно, — говорит Татьяна Ивановна, — никто не запрещает выпускнику сдать еще один экзамен (помимо выбранных, например, гуманитарных). На всякий случай, чтобы во время поступления иметь возможность совершить разные ходы».



Директор ТТИ НИЯУ МИФИ дает совет, опираясь на профессиональный опыт. Довольно часто была свидетелем случаев, когда вчерашние школьники не поступали на бюджет в выбранный вуз и хотели бы продолжить обучение, к примеру, в ТТИ НИЯУ МИФИ. Но физику в школе не сдавали. И шанса на поступление у них не было. Более дальновидные их товарищи налегали на этот предмет и вполне довольны тем, что стали студентами Трехгорного технологического института НИЯУ МИФИ.











В 2016/2017 учебном году 160 выпускников школ стали студентами ТТИ НИЯУ МИФИ. В основном это иногородние ребята.



— Это тенденция, — говорит Татьяна Улитина. — В большинстве своем в ТТИ НИЯУ МИФИ поступают абитуриенты из других населенных пунктов.



Привлекает будущих студентов и качество образования, которое дает ТТИ НИЯУ МИФИ, и возможность после окончания института устроиться на работу (вуз активно сотрудничает с Приборостроительным заводом), и хорошие бытовые условия.



О последних чуть подробнее, поскольку есть повод. 31 августа в общежитии ТТИ НИЯУ МИФИ по ул. Строителей, 12 был открыт недавно отремонтированный девятый этаж. На знаменательном событии присутствовали люди, без чьей поддержки это было бы маловероятно: глава Трехгорного Евгений Сычев и генеральный директор ФГУП «ПСЗ» Геннадий Комаров. Они перерезали красную ленточку и пожелали студентам счастливого новоселья. По традиции первым в новый студенческий дом вошел кот.



Годом раньше в этом корпусе был отремонтирован другой (пятый) этаж. В перспективе — продолжение ремонта.



Рядом с общежитием располагается здание бывшего ПЛ-125, переданное ТТИ НИЯУ МИФИ. Здесь в новом учебном году откроются дополнительные аудитории, лаборатории (в одной установлены современные станки с ЧПУ), актовый и спортивный залы. К слову, до недавнего времени спортзала в вузе не было. Занимались студенты на территории другого учреждения.



— Важно не останавливаться, идти вперед, решать новые задачи, — говорит Татьяна Улитина. — Чтобы быть конкурентным, наш вуз должен быть привлекательным для студентов.



Этой привлекательности добавляет активная студенческая жизнь в ТТИ НИЯУ МИФИ. Студенты вуза — постоянные участники конкурсов и соревнований, форумов и семинаров. Таким образом, обучаются и учат презентовать себя.



— Это очень важно, — подчеркивает Татьяна Ивановна. — При трудоустройстве у молодых людей спрашивают не только диплом, но и портфолио. Работодателю важно понимать, что он принимает не только хорошего специалиста, но и человека активного, готового работать в команде.