Владимир Быков: «К зиме необходимо готовиться заранее»

"Уже сегодня управляющие компании должны готовиться к наступлению холодов", – считает глава города Кирова Владимир Быков. На прошедшем 26 августа в кировской горадминистрации совещании Владимир Васильевич потребовал от всех ответственных служб оснастить все крыши города снегозадерживающими конструкциями.

Работе с УК было посвящено и прошедшее в середине недели совещание в правительстве Кировской области. Его провел ГФИ по Кировской области Владимир Климов по поручению полномочного представителя Президента РФ Михаила Бабича.



«Тема важная, и ее нужно держать на постоянном контроле, – считает Владимир Быков. – Работа по подготовке к потенциально опасному периоду должна начаться уже сейчас и быть системной».



На сегодняшний день управляющие компании согласовывают установку 54 снегозадерживающих конструкций с собственниками помещений в домах. В случае положительного решения последних устройства будут смонтированы. Один погонный метр снегозадержателей обходится от 800 до 1050 рублей.



«Мы постоянно напоминаем УК, что необходимо вести работу по установке подобных конструкций», – подчеркнул Владимир Васильевич. Причем специалисты подчеркивают: если снегозадерживателя на крыше нет, то его установка относится к капитальным работам и требует согласования общего собрания собственников. А вот если устройство есть и нуждается в ремонте, то ответственность за его проведение возлагается на управляющую компанию.



«Я требую полного внимания всех служб, ответственных за данный сектор работы, – подчеркнул в конце совещания Владимир Быков. – От себя добавлю, что спрашивать будем жестко».

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