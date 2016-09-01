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Биргильдинское месторождение запретили разрабатывать

1 сентября 2016, 14:29 [ «АН-Челябинск» ]

Биргильдинское месторождение запретили разрабатывать

Решением Верховного суда от 21 июля 2017 года было запрещено разрабатывать Биргильдинское месторождение из-за нахождения во втором поясе санитарной зоны Шершней. 

Лицензию на поиск и разработку полезных ископаемых в Биргильдинском месторождении Русская медная компания получила еще в 2011 году от Федерального агентства по недропользованию. Согласно документу специалисты АО Томинский ГОК должны были провести изыскательные работы и оценить масштабы залежей полезных ископаемых. Эта работа была завершена в 2014 году. 

Затем Государственная комиссия должна была поставить эти данные на баланс, однако выяснилось, что согласно постановлению совета министров от 1977 года Биргильдинское месторождение находится во втором поясе санитарной зоны Шершневского водохранилища. Запрет на разработку этого объекта выдало Управление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

Несмотря на то, что с того времени существенно изменились законы, регулирующие установку санзон, Верховный суд признал постановление  (Постановления Совета министров РСФСР от 02.09.1977 №465 «Об утверждении зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и источника водоснабжения г. Челябинска» ) законным. Поэтому данное месторождение разрабатываться не будет. 

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