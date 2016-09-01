Посол Ирана в Волгограде подружит российских и иранских детей

Два дня в Волгограде с рабочим визитом находится Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации господин Мехди Санаи. Кроме деловой части, есть и культурная.

Своё пребывание иранская делегация традиционно для гостей Волгограда начала с посещения Мамаева кургана. В планах – встреча со студентами Волгоградского государственного университета, сотрудниками предприятия «Волгограднефтемаш», представителями бизнеса, а также открытие интерактивного проекта «Город в музее - музей в городе» в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Деловые контакты между иранскими регионами и Волгоградом возобновились в 2015 году. Сейчас это один из крупных партнеров Волгоградской области: иранская сторона закупает у нас зерно, нам в основном поставляет фрукты. Кроме АПК, есть и другие отрасли, где есть интерес в сотрудничестве, например, нефтегазовая, судостроение, логистика.

Последний визит иранской делегации состоялся в мае 2016 года. Тогда члены Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации посетили детскую художественную галерею и обсудили возможность проведения в Волгограде совместного российско-иранского культурного проекта. В ходе нынешнего визита господина Мехди Санаи в Волгоградский музей ИЗО будет обсуждаться проведение в Волгограде Недели дружбы детей Ирана и России, которую иранская сторона предлагает провести в ноябре-декабре текущего года.

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